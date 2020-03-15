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Опять коронавирус: съемки нового «Бэтмена» отложили на две недели

Студия Warner Bros. Pictures решила не рисковать жизнями актеров.

Опять коронавирус: съемки нового «Бэтмена» отложили на две недели
Кадр из фильма "Бэтмен". Фото: DC Films

Очередная заморозка съемок голливудского блокбастера, на этот раз жертвой коронавируса стала картина режиссера Мэтта Ривза «Бэтмен». Как сообщает издание Deadline, студия Warner Bros. Pictures приняла решение приостановить съемочный процесс, но в отличии от других подобных новостей есть и особенности, пауза будет совсем недолгой, всего две недели. Если за это время кинобоссы поймут, что ситуация с коронавирусом изменилась в лучшую сторону, то съемки тут же возобновят.

Пока непонятно, сможет ли эта небольшая задержка внести изменения в график выхода картины, ведь в кинотеатрах новый «Бэтмен» должен был появиться не ранее лета следующего года.

Напомним, эпидемия уже повлияла на съемки таких картин, как «Мир Юрского периода: Власть», «Мулан», «Не время умирать» и многих других.

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