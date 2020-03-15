Вин Дизель назвал самую трогательную сцену в мировом кинематографе

Актер и звезда серии фильмов «Форсаж» Вин Дизель назвал, по его мнению, один из самых лучших и запоминающихся моментов в истории мирового кино. В беседе с журналистами издания New Musical Express звезда сообщил, что финальная сцена в седьмом фильме франшизы «Форсаж», в которой есть трогательная сцена прощания с погибшим актером Полом Уокером, это один из лучших моментов в истории кино.

Дизель пояснил, что создание именно этого момента стоило многих усилий от всей съемочной группы. По словам актера, финал фильма получился по-настоящему красивым и элегантным. Также Вин отметил, что наконец-то появилась сцена, над которой мужчины всего мира могут поплакать все вместе.

Напомним, актер Пол Уокер, который исполнил роль Брайана О’Коннора в фильмах серии «Форсаж», погиб в результате автокатастрофы в конце 2013 года.