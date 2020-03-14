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Съемки фильма «Мир Юрского периода: Власть» прекращены

Коронавирус буквально остановил киноиндустрию во всем мире.

Съемки фильма «Мир Юрского периода: Власть» прекращены
Кадр из фильма «Мир юрского периода 2». Фото: Universal

Пока коронавирус продолжает распространяться по планете, киностудии все чаще отказываются от съемок своих проектов и переносят даты выхода премьер на более поздний срок. Как сообщает издание Variety, сразу несколько картин компании Universal остановили съемочные процессы. В список несчастных попали «Как камень» Рэйчела Моррисона, неизвестный фильм Билли Айкнера ну и собственно «Мир Юрского периода: Власть» режиссера Колина Треворроу. Дата возобновления съемок пока неизвестна.

Напомним, из-за эпидемии также остановились съемки проектов компаний Disney и Netflix, а список переносом крупных кинорелизов растет с каждым днем. От коронавируса также пострадал и всемирно известный актер Том Хэнкс вместе со своей супругой Ритой Уилсон.

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