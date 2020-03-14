«Не гадь на меня»: Мария Машкова рассказала о своем экзотическом партнере по съемке

Актриса призналась, что не ладит с маленькой игуаной.

Актриса Мария Машкова на своей странице в социальной сети Инстаграм показала подписчикам забавное видео, на котором пытается договориться с партнером по съемочной площадке сериала «Света с того света». В кадре звезда держит на руках игуану и просит:

«Давай сегодня нормально работать, ладно? Прилично себя веди. Не гадь на меня, не ругайся» — отчитывает рептилию актриса.

Она написала, что во втором сезоне сериала не со всеми коллегами по площадке у нее складываются отношения. Именно игуана Ваня, которая спустя месяц работы оказалась на самом деле самкой, достаточно часто является виновницей разногласий.

Читатели согласились – игуана милая, но с характером:

«Она еще и лягается! Строптивая какая» — прокомментировала видео одна из подписчиц.

Недавно Машкова вместе с Нелли Уваровой, с которой почти полтора десятка лет назад снялась в сериале «Не родись красивой» записала видео, в котором две актрисы вспоминали, как было круто на съемках популярной истории о преображении.