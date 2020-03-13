Андрей Кончаловский рассказал о режиссере, оказавшем на него влияние

Знаменитый отечественный кинорежиссер Андрей Кончаловский регулярно публикует в своем микроблоге размышления, рассказы и микроочерки. На этот раз темой его поста в «Инстаграм» стала фигура американского кинорежиссера, писателя и сценариста Джона Форда. Величественность персоны мэтра доказывает тот факт, что он вошел в историю мирового кинематографа как единственный обладатель четырех «Оскаров» за лучшую режиссуру. И именно он стал одним из тех мастеров, кто оказал влияние на Кончаловского.

«Форд был примером режиссера, который всегда думал о коммерции: он работал в жесткой голливудской системе. Но внутри этой системы умел предаваться свободному полету художественной мысли. Я считаю, что его «Табачная дорога» просто удивительна», — поделился впечатлениями о мэтре Кончаловский.

Знаменитый режиссер подчеркнул, что его старший коллега обладал даром правильно использовать ракурс и снимал потрясающие пейзажи Дикого Запада. Кончаловский привел воспоминания современников Форда о том, что, направляя камеру, тот будто бы рисовал ею. И еще всю свою жизнь работал с одними и теми же людьми, за что стал почти родным – его называли «дедулей Фордом».