Том Холланд поделился подробностями о новом фильме про Человека-паука

Актер активно готовится к съемкам в совместном проекте Marvel и Sony.

Пока коронавирус отменяет премьеры ожидаемых мировых блокбастеров, студии Sony и Marvel готовятся приступить к съемкам нового совместного проекта. Речь идет о продолжении истории о Человеке-пауке, точное название фильма пока не известно.

Как сообщил актер Том Холланд изданию Inquirer Entertainment, он невероятно рад, что уже в июле он вновь примерит костюм супергероя. Однако актер совсем не уверен, что его персонаж появится в каких-либо других фильмах Marvel в дальнейшем.

Не стоит списывать со счетов и эпидемию, несмотря на заявление актера, съемки проекта все еще могут перенести на более поздний срок, как это часто происходит в последние недели.

Напомним, что вскоре Холланд приступит к съемкам экранизации видеоигры Uncharted, в этой картине от также исполнит главную мужскую роль.