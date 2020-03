Питер Джексон готовится показать миру новый фильм о группе The Beatles

Фильм про легендарную группу The Beatles должен появиться на экранах кинотеатров.

Права на прокат получила студия Disney, а созданием нового проекта займется настоящий профессионал своего дела, режиссер Питер Джексон. Более того, есть даже дата выхода картины: она появится в кинотеатрах уже 4 сентября этого года. Разумеется, если коронавирус вновь не спутает планы прокатчиков, сообщает издание Indiewire.

Называться проект будет The Beatles: Get Back. В нем меломанам со всего мира покажут лучшие отрывки из 55 часов не публиковавшихся ранее видеоматериалов, а также расскажут о создании альбома Let It Be и последнем совместном выступлении группы.

По словам режиссера, работа над этим проектом принесла ему много полезного опыта в плане технической информации, а также он получил удивительную возможность одним из первых познакомиться с эксклюзивными видеосъемками легендарной группы The Beatles.