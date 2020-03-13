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В Сети появился первый тизер проекта Monster Hunter

Главную роль в фильме исполнит Милла Йовович.

В Сети появился первый тизер проекта Monster Hunter
Скриншот из игры Monster Hunter

В Сети появился первый тизер проекта Monster Hunter (скорее всего, в российской локализации будет «Охотник на чудовищ»).

Напомним, фильм станет экранизацией всемирно известной и крайне популярной видеоигры, а главную роль в картине исполнит неподражаемая Милла Йовович, которой не впервой показывать свое актерское мастерство в подобных проектах, вспомните хотя бы «Обитель зла».

Мила Йовович, кадр из фильма «Обитель зла»
Мила Йовович. Фото: кадр из фильма «Обитель зла»

Тизер (посмотреть его можно здесь) явно попал в Интернет раньше намеченного срока, кто-то очень ловкий просто заснял происходящее на экране на камеру смартфона, а после выложил в Сеть.

Сюжет новой ленты расскажет о двух героях, которые пришли из разных миров, но с одной целью — победить смертельно опасных и могущественных монстров.

Главные роли исполнили Тони Джаа и Милла Йовович, а режиссером выступил Пол Андерсон, супруг Миллы. Релиз ожидается осенью, если все будет хорошо и его не перенесут из-за коронавируса.

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