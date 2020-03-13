Никаких героев: фильм «Новые мутанты» вновь перенесли

Компания Disney отложила на неопределенный срок первый фильм в жанре хоррор из серии про Людей Икс. «Новые мутанты» должны были появиться в прокате в начале апреля, а теперь придется ждать окончания эпидемии, сообщает издание Deadline.

Фильм как будто кто-то проклял, ведь его релиз переносят уже не в первый, а в четвертый раз! Пользователи в социальных сетях уже шутят, что совсем скоро придется праздновать и пятый, юбилейный перенос. У создателей картины постоянно возникают какие-то сложности с ее выходом, хотя изначально фильм должен был появиться в кинотеатрах по всему миру еще в апреле 2018 года.

Напомним, это уже не первый фильм, который меняет дату выхода. «Тихое место 2», «Форсаж 9», «Не время умирать», «Кролик Питер 2» и «Мулан» выйдут позже, чем ожидалось.