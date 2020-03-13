Коронавирус против зрителей: фильм «Мулан» перенесли на неопределенный срок

Очередная жертва короновариса из мира кино: новый фильм от студии Disney «Мулан» отложили на неопределенный срок. Всему виной эпидемия, киноделы не горят желанием проводить прокаты в пустых кинотеатрах и лишаться заслуженной прибыли.

Напомним, фильм о приключениях юной девушки-воительницы должен был появиться в кинотеатрах России уже в конце марта, сообщает издание Deadline.

Это уже не первая жертва болезни, с каждым днем число фильмов, релизы которых переносятся на более поздний срок, все увеличивается. «Тихое место — 2», «Форсаж-9», «Не время умирать» и «Кролик Питер — 2», все эти проекты придется смотреть гораздо позже изначально установленного киностудиями срока. Возможно список будет пополняться, ведь болезнь продолжает распространяться по планете.