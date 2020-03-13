Премьеру картины «Тихое место 2» перенесли на неопределенный срок

Премьеру фильма «Тихое место 2» перенесут из-за угрозы коронавируса. Кинокомпания Paramount решила отложить выход новый картины, причем срок неопределенный. Более подробная информация появится после того, как станет ясно, как будет развиваться эпидемия.

По предварительным данным, фильм все еще может выйти в 2020 году. Режиссер картины Джон Красински подтвердил эту информацию в своем личном аккаунте в Instagram.

Вторая часть «Тихого места» начинается с того момента, когда закончился первый фильм. Семья Эбботт продолжает бороться за выживание и по возможности не шуметь, дабы не привлекать внимание кровожадных монстров. Но к чудовищам можно привыкнуть, а вот опасность от других людей всегда приходит внезапно.