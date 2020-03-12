В карантине не скучайте: жителям Италии подарили бесплатный доступ к порносайту

Пока в стране свирепствует эпидемия, людям предлагают не гулять по улицам, а отвлекаться на приятности дома.

Даже в эпидемии коронавируса могут быть хоть и крайне незначительные, но все же плюсы. Как сообщает издание Daily Mail, всемирно известный порносайт PornHub подарил жителям Италии бесплатный премиум-доступ к своим ресурсам. Напомним, страна сейчас находится под гнетом болезни и повсюду карантин, так что люди по сути сидят дома и просто скучают. Теперь у местных жителей появится хоть какое-то развлечение, главное, чтобы не пропал доступ к Интернету. Сайт с развлечениями для взрослых в Италии будет бесплатно предоставлять свои услуги до 3 апреля, возможно, к этому времени болезнь наконец-то отступит.

Напомним, в минувшую среду, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией, а в России пока официально подтверждены 34 случая заражения Covid-19.