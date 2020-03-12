Деревянный мальчик с живым сердцем: в России состоялась премьера фильма «Пиноккио»

Соскучились по добрым сказкам из далекого детства? В этот четверг, 12 марта, в прокат в России вышла легендарная история про деревянного мальчика — Пиноккио. Режиссером новой ленты выступил Маттео Гарроне, итальянский кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер, зарекомендовавший свое мастерство в проектах «Страшные сказки» и «Гоморра», а главную мужскую роль мастера Джепетто исполнил Роберто Бениньи — лауреат премий «Оскар» и BAFTA, который, в принципе, не нуждается в представлении.

Сюжет знаком почти всем и каждому с детства, но не путайте Пиноккио с Буратино, все же их истории заметно отличаются. Старый резчик по дереву работает над очередным проектом и грустит о том, что в его жизни нет детей. Но чудеса случаются, и деревянная кукла внезапно оживает, превращаясь в Пиноккио — мальчика, который как будто застрял в форме игрушки из неподатливого материала. Как и все малыши, наш герой непослушный и сбегает от своего родителя, чтобы изучать мир, который оказывается полон опасностей и не самых добрых взрослых.

Как рассказал создатель новой картины Маттео Гарроне, «Пиноккио» — это по-настоящему особый фильм, который буквально объединяет в себе все предыдущие проекты маэстро. Гарроне всегда нравился этот необычный деревянный, но все же живой персонаж, и буквально с самого детства он мечтал показать его историю так, чтобы зрители остались под впечатлением».

Роль непоседливого главного героя исполнил Федерико Иелапи, которому всего 9 лет, но он уже успел поработать в нескольких крупных проектах.