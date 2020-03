Джим Керри вернется к образу Маски в новом фильме

Актер Джим Керри планирует вернуться к полюбившемуся зрителям образу Маски из одноименного фильма.

Но это будет не продолжение картины, а скорее переход персонажа в гости, так как Маска появится в продолжении анимационного проекта «Космический джем 2». Первый фильм был посвящен баскетбольному матчу между командами злобных пришельцев и противостоящих им героев зарубежных мультфильмов, таких как кролик Багз, Тасманийский Дьявол и других. Среди игроков также был и Майкл Джордан.

А вот Маска хоть и попадет в новый фильм, но увы, только в виде полноценной компьютерной графики. Сам же Керри подарит своему персонажу голос.

По информации источника издания We Got This Covered, релиз нового фильма состоится не раньше следующего года. Напомним, актер ранее уверял, что вернется к роли Макси лишь в том случае, если созданием картины займется «сумасшедший режиссер-провидец», вероятно, так и произошло.