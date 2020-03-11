Актер на замену: Вуди Харрельсон снимется в новом фильме вместо Джейсона Стейтема

Недавно стало известно, что актер Джейсон Стэйтем внезапно отказался от съемок в фильме «Человек из Торонто», причем всего за пару недель до официального начала съемок. Творческие разногласия с членами съемочной группы привели к тому, что Джейсон буквально оставил картину без исполнителя главной роли и здорово всех подвел. 11 марта же выяснилось, что его место занял американский актер Вуди Харрельсон.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Харрельсон уже подписал контракт на участие в фильме, вместе с ним в картине также появится и Кевин Харт.

Сюжет картины «Человек из Торонто» расскажет историю двух полярно противоположных людей, один из которых обычный современный неудачник, а вот второй работает наемником. К несчастью для них, похожая внешность героев со временем превратит их жизни в настоящий кошмар.

Премьера фильма запланирована на ноябрь этого года.