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Студия Universal собирается вновь возродить графа Дракулу

Съемки новой картины про кровожадного монстра начнутся совсем скоро.

Студия Universal собирается вновь возродить графа Дракулу
Кадр из фильма «Дракула»

Издание Variety сообщило, что кинокомпании Blumhouse Productions и Universal Studios решили взяться за работу над очередным возрождением графа Дракулы.

Действия нового фильма больше не будут повторять старую историю, которую все уже выучили наизусть, вместо этого графа перенесут в современный мир.

По предварительным данным, режиссером нового проекта станет Карин Кусама, которая сняла не самый плохой ужастик «Тело Дженнифер», а за сценарий будут отвечать Мэтт Манфреди (он работал над экранизацией сериала «Пацаны») и Фил Хэй (создал сценарий «Призрачного патруля»).

Судя по всему, компания Universal все еще не забросила планы создать свою «Темную вселенную» — так называется серия фильмов о героях, которые потом объединятся в одной картине. Почти как «Мстители» у Marvel, но не такие успешные, ведь «Мумия» с Томом Крузом в прокате провалилась.

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