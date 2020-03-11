Студия Universal собирается вновь возродить графа Дракулу

Издание Variety сообщило, что кинокомпании Blumhouse Productions и Universal Studios решили взяться за работу над очередным возрождением графа Дракулы.

Действия нового фильма больше не будут повторять старую историю, которую все уже выучили наизусть, вместо этого графа перенесут в современный мир.

По предварительным данным, режиссером нового проекта станет Карин Кусама, которая сняла не самый плохой ужастик «Тело Дженнифер», а за сценарий будут отвечать Мэтт Манфреди (он работал над экранизацией сериала «Пацаны») и Фил Хэй (создал сценарий «Призрачного патруля»).

Судя по всему, компания Universal все еще не забросила планы создать свою «Темную вселенную» — так называется серия фильмов о героях, которые потом объединятся в одной картине. Почти как «Мстители» у Marvel, но не такие успешные, ведь «Мумия» с Томом Крузом в прокате провалилась.