На три часа перекрыли Красную площадь: Сергей Урсуляк представил актуальный фильм из 90-х

На фестивале многосерийных художественных фильмов «Утро Родины», который проходит в эти дни в Южно-Сахалинске, председатель жюри Сергей Урсуляк показал зрителям свой фильм «Сочинение ко Дню Победы». Картина была снята еще 22 года назад, однако не выходила в прокат. Но «возраст» не помешал работе режиссера задеть гостей за живое, многие выходили из кинозала со слезами на глазах.

Главных героев играют Олег Ефремов, Вячеслав Тихонов, Михаил Ульянов. По сюжету они — трое фронтовых друзей, которые не виделись 25 лет и собрались в Москве, чтобы вновь пройтись по Красной площади, как в 1945-м. Однако ветераны попадают в криминальную историю, вполне в духе лихих 90-ых. Старики сталкиваются с коррупцией и бюрократией, единственный выход для них остаться на свободе — захватить самолет и улететь в никуда. Несмотря на прошедшие годы, картина не потеряла своей актуальности.

Урсуляк рассказал зрителям, как снималось это кино. Власти позволили ему на три часа перекрыть Красную площадь для создания сцены митинга и стрельбы. Сейчас такой роскоши от чиновников вряд ли дождешься, считает режиссер.

Кстати, на фестивале покажут и другие фильмы, которые стоит пересмотреть в современных реалиях, — «Небо. Самолет. Девушка» Веры Сторожевой, «Искупление» Александра Прошкина и «Му-му» Юрия Грымова. Вход на эти кинопоказы свободный.