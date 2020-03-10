Джеймс Ганн подарил свой танец малышу Груту из «Стражей Галактики»

Малыш Грут по праву считается одним из самых харизматичных персонажей во вселенной фильмов Marvel. Казалось бы, это просто живое дерево, которое даже говорить нормально не может, но все же персонаж полюбился зрителям и спорить с этим нельзя. Недавно выяснилось, что над Грутом работал не только актер Вин Дизель, который подарил ему свой голос, пусть и только для фразы «Я есть Грут!». Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн также сильно помог становлению этого героя. В своем официальном аккаунте в Instagram Джеймс выложил видеоролик, на котором именно он танцует в начальной сцене второго фильма про «Стражей Галактики», а Грут полностью повторяет его движения с помощью системы захвата изображения.

Так что теперь вы знаете, что именно танец Ганна, снятый одновременно на несколько камер, в итоге был перенесен на малыша Грута. Хотя об этом знали многие, но видеодоказательство появилось в Сети впервые.

Релиз третьей части «Стражей Галактики» запланирован на 2022 год.