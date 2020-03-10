Дуэйн Джонсон закрыл Эмили Блант на постере и получил «ответный удар»

Актеры привлекают внимание к фильму «Круиз по джунглям», второй трейлер которого появился в Сети.

10 марта в Сети появился второй трейлер приключенческого фильма «Круиз по джунглям», который должен выйти в прокат в июле 2020 года. В главных ролях гигант Дуэйн «Скала» Джонсон и красавица Эмили Блант.

Как известно, эта картина снята на основе аттракциона Диснейленда под названием Jungle Cruise. Трейлер дает понять, что главные герои будут искать таинственное дерево, растущее в дебрях Амазонки, которое может принести исцеление от болезней. Они поплывут по опасной реке на ветхом суденышке, а следом за ними за чудесным растением последуют злодеи на подводной лодке. В пути искателям приключений предстоит встретиться с дикарями, пираньями, змеями, ягуарами и прочими опасностями джунглей.

Интересно, что перед выходом трейлера Джонсон и Блант разыграли друг друга посредством «фотошопа». Оба взяли постеры картины и немного изменили их. На одном Дуэйн закрыл своим факелом лицо партнерши, а на другом Эмили увеличила себя так, что почти полностью затмила огромного мужчину.