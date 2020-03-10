Съемки продолжаются: Вин Дизель сообщил о продолжении фильма «Последний охотник на ведьм»

Актер Вин Дизель сообщил, что не стоит хоронить фэнтезийный экшн «Последний охотник на ведьм», в котором он исполнил главную роль, сурового и неразговорчивого Колдера. Киностудия Lionsgate готовится к съемкам продолжения. Напомним, оригинальная картина вышла в 2015 году с собрала 146 миллионов долларов при общем бюджете в 90, что нельзя считать успехом. Более того, кинокритики буквально разгромили картину, у фильма всего 17% положительных отзывов от экспертов со всего мира. Тем не менее, продолжению быть.

В своем интервью для издания Collider Вин Дизель объяснил, что у фильма уже появился сценарист. По словам актера, ему довелось пообщаться с представителями компании Lionsgate и выяснил, что работы над сиквелом «Охотника» уже начались. разумеется, о сюжете пока ничего неизвестно, равно как и о дате выхода проекта.

Также все еще непонятно, исполнит ли Дизель главную роль и в продолжении фильма.