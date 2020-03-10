5 часов одним дублем: в Сети появилась уникальная видеоэкскурсия по Эрмитажу

Весь проект сняли всего лишь на один смартфон.

Чтобы снять хороший фильм вовсе не требуется дорогостоящая компьютерная графика. идеальный сюжет и многомиллионные гонорары для актеров. Современные технологии достигли такого уровня, что можно просто взять свой смартфон и начать снимать, а дальше, если вам повезет, свет ляжет ровно и заряда хватит, вполне может получиться шедевр.

Это утверждение недавно подтвердила компания Apple, сняв пятичасовой фильм в Эрмитаже, без помощи дорогостоящего оборудования, если не считать таким IPhone. Более того, все пять часов сняты одним дублем. Так что если вы никогда не были в этом грандиозном хранилище знаний и красоты, самое время полюбоваться на эту видеоэкскурсию. Над проектом работала команда из нескольких сотен человек, а режиссером выступила Арсинья Гог. Все снято на iPhone 11 Pro.

Напомним, в конце прошлого года режиссер Дэвид Литч снял примерно короткометражный экшн про детей и снежки на свой смартфон.