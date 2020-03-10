Актер, сыгравший эвока в «Звездных войнах», вернулся к своей роли вместе с сыном

В последнем на сегодняшний день фильме саги «Звездные войны» — «Скайуокер. Восход» — есть небольшое камео персонажа из картины 1983 года «Возвращение джедая». Когда герои побеждают злодейский Первый орден, его корабли падают с небес на всех планетах, где распространялась власть организации. На одной из них победе над злом радуются двое эвоков — похожих на мишек инопланетян, которые так нравятся фанатам серии.

Не многие знают, что большого эвока Уикета сыграл тот же актер, что и в «Возвращении джедая», — Уорик Дэвис. Он невысокого роста, так что его персонаж — это не кукла, а человек в костюме.

Более 30 лет спустя он вернулся к этой, чему был несказанно рад. О том, как снималась сцена с эвоками для «Скайуокер. Восход», было сделано отдельное видео. Недавно оно стало доступно в Сети, на ролике видно, как актер рад возвращению к своей роли.

Но это еще не все, чему стоит умиляться. В новом фильме у взрослого эвока появился сын, в кадре они запечатлены вместе. Так вот, юного инопланетянина играет реальный сын Дэвиса — Харрисон. Очень трогательно наблюдать, как отец подсказывает парню, как правильно нужно сыграть в этом моменте.

Также в ролике актер рассказывает, насколько трудно играть в костюме «космического мишки».

«Трудно двигаться, очень жарко, ты не ничего видишь, не можешь дышать», — говорит Дэвис.

Но тем не менее свою маленькую роль он сыграл, как надо. Хотя фильм и не был столь успешен, как оригинальная трилогия «Звездных войн».