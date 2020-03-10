«Лучший ремейк после «Золушки»: критики оценили фильм «Мулан»

Прокат нового фильма от студии Disney в России начнется только 26 марта, но зарубежные кинокритики уже посмотрели «Мулан» и делятся своими мнением в Twitter.

Многие эксперты сошлись во мнении, что кино сильно отличается от мультфильма. Так что не стоит идти на сеанс с целью найти знакомых персонажей или вспомнить полюбившиеся эпизоды. Но у «Мулан» 2020 года выпуска есть и свои плюсы.

Критик издания Insider называет проект «фантастическим» и отмечает сцены массовых баталий, а также отсутствие песен, которые были душой мультфильма. Однако хотя душа и пропала, но сердце оригинальной «Мулан» все еще на месте.

Журналист Mashable отмечает, что отсутствие песен не является проблемой.

«Мулан» — это буквально лучший игровой ремейк компании Disney, после «Золушки», — написал критик Mashable в Twitter.

Однако не все так радужно, эксперт из ScreenRant назвал картину посредственной, злодеев слабыми в плане проработки, а сюжет ослаб, пока компьютерная графика набирала силу.