В Сети появился первый трейлер анимации «Видоизмененный углерод: восстановленный»

Netflix со дня на день выпустит продолжение успешного сериала в новой оболочке.

Видеосервис Netflix представил фанатам фантастики первый трейлер нового проекта Altered Carbon: Resleeved, который создан по мотивам одноименных книг и сериала «Видоизмененный углерод».

Полнометражный анимационный фильм продолжительностью 74 минуты будет доступен к просмотру уже в середине марта. Сценаристом проекта выступил Даи Сато, который не новичок в мире анимации, ранее он работал над сюжетами для «Ковбоя Бибопа» и «Призрака в доспехах: Синдром одиночки».

Постановщиком Altered Carbon: Resleeved (в русском переводе «Видоизмененный углерод: восстановленный») выступил Дзе Накадзима, создавший анимационный фильм Kingsglaive.

О сюжете пока известно очень мало, но главным героем всего происходящего безобразия вновь окажется Такеси Ковач — протагонист книг Ричарда Моргана и одноименного сериала. Компанию ему составит таинственная девочка по имени Холли, которая набивает странные и почти мистические татуировки членам преступного синдиката.