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Появились первые подробности продолжения «Безумного Макса»

Молодую Фуриосу сыграет актриса Джоди Кормер.

Появились первые подробности продолжения «Безумного Макса»
Кадр из фильма «Безумный Макс»

Издание GWW сообщило со ссылкой на собственные источники первые подробности о картине Mad Max: Furiosa, которая расскажет историю персонажа Шарлиз Терон из оригинального фильма и по сути станет спин-оффом картины 2015 года.

Кстати, совсем не факт, что в фильме появится сам Макс, так что его название становится слегка странным.

Список с именами главных актеров для новой картины уже появился в Сети. Молодую Фуриосу сыграет Джоди Кормер, известная по проекту «Убивая Еву». Также известно еще об одном персонаже, пока безымянном. Судя по сценарию, у него будет «ангельское лицо» и рана на лбу, его роль досталась Ричарду Мэддену из «Телохранителя».

Других подробностей о фильме пока нет, так же как нет и даты выхода проекта.

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