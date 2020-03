Джонни Депп может стать новым злодеем в «Бэтмене»

Издание We Got This Covered сообщило, что режиссер нового Бэтмена Мэтт Ривз вполне не против, чтобы одного из главных злодеев вселенной комиксов сыграл актер Джонни Депп.

Разумеется, речь идет о Джокере, даже внешний вид улыбающегося артиста немного напоминает оскал злодея из комиксов.

По словам СМИ и таинственного источника из Warner bros, претендентов на роль злодея достаточно, но создатели картины видят именно Деппа наиболее подходящей кандидатурой на роль.

Актер пока никак не прокомментировал эту информацию и она все еще может оказаться слухом. Впрочем, прошлые новости связанные с картиной, такие как Колин Фаррелл в роли Пингвина, оказались правдой.

Релиз нового Бэтмена состоится не раньше лета следующего года.