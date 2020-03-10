«Я в восторге от Бали, там даже чаевые принимали с благодарностью и смущением»
Ирина Безрукова
Звездный гость
«Надежда Бабкина призналась, что живет одна»
Лера Кудрявцева

Джонни Депп может стать новым злодеем в «Бэтмене»

Как сообщают зарубежные СМИ, актеру предложили роль Джокера.

Джонни Депп может стать новым злодеем в «Бэтмене»
Актер Джонни Депп. Фото: Globallookpress

Издание We Got This Covered сообщило, что режиссер нового Бэтмена Мэтт Ривз вполне не против, чтобы одного из главных злодеев вселенной комиксов сыграл актер Джонни Депп.

Разумеется, речь идет о Джокере, даже внешний вид улыбающегося артиста немного напоминает оскал злодея из комиксов.

По словам СМИ и таинственного источника из Warner bros, претендентов на роль злодея достаточно, но создатели картины видят именно Деппа наиболее подходящей кандидатурой на роль.

Актер пока никак не прокомментировал эту информацию и она все еще может оказаться слухом. Впрочем, прошлые новости связанные с картиной, такие как Колин Фаррелл в роли Пингвина, оказались правдой.

Релиз нового Бэтмена состоится не раньше лета следующего года.

Тэги

БэтменДжонни ДеппНовости кино
Loading...