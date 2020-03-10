В картине «Тор 4: Любовь и гром» могут появиться герои из «Стражей Галактики»

Издание Comicbook сообщило, что в новой части приключений бога грома появятся персонажи из другого фильма Marvel.

В картине «Тор 4: Любовь и гром» могут оказаться и герои из «Стражей Галактики», режиссер проекта Тайка Вайтити обещал включить их в основной сценарий.

Информация уже подтверждена актером Вином Дизелем, у которого есть хоть и маленькая, но важная роль, ведь именно он подарил свой голос малышу Груту. По словам Вина, он невероятно рад, что Тор войдет в состав «Стражей». Хотя позже актер заметил, что скорее всего он не должен был делиться этой информацией.

Напомним, ранее стало известно, что актер Кристиан Бейл исполнит роль злодея в картине «Тор 4: Любовь и гром». Впрочем, проверить достоверность этой новости удастся еще не скоро, ведь релиз картины в кинотеатрах ожидается не ранее ноября следующего года.