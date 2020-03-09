Том Круз запретил шотландскому актеру сниматься в фильме «Люди Икс»

Немногие знают, но исполнить роль сурового мутанта по имени Росомаха в экранизации комиксов Marvel мог вовсе не Хью Джекман. Изначально роль предназначалась совсем для другого человека, на нее претендовал шотландский актер Дюгрей Скотт, но он упустил ее по весьма неприятной причине.

Как сообщает издание Telegraph, актер не стал сниматься в самой первой картине «Люди Икс» из-за Тома Круза.На тот момент Дюгрей снимался в проекте «Миссия невыполнима 2» и Круз буквально запретил своему товарищу принимать участие в проекте Marvel, пока не будут закончены съемки «Миссии». Скотт согласился с этим, но возразил, что он сможет сняться и в «Людях Икс», на что Том ответил отказом. По словам шотландского актера, на тот момент Круз был очень влиятельным человеком в Голливуде.

А что было дальше, все знают, Хью Джекман стал Росомахой и идеально исполнил эту роль.