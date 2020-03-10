Мультфильмы, в которых есть ЛГБТ-персонажи, но вы об этом могли не догадываться

В наш список попали «Симпсоны», «Губка Боб...» и другие.

Как в наше время создать анимационный фильм, способный привлечь к себе внимание? Помимо увлекательного сюжета и симпатичных главных героев, режиссеры и сценаристы иногда делают ставку на мелкие детали, которые далеко не всем зрителям придутся по нраву.

Так, анимационный фильм студии Pixar «Вперед» (Onward), в минувшие выходные возглавивший американский бокс-офис, в ряде стран не то, что не вышел на экраны, но и вовсе оказался под запретом из-за обнаруженного в нем ЛГБТ-персонажа — женщины-циклопа по имени Спектр. Она появляется в фильме ненадолго, но успевает рассказать о своей девушке и их дочери.

Идея сделать Спектр лесбиянкой пришла в голову актрисе Лине Уэйте, которая ее озвучивала. Девушке показалось, что это будет «круто», и в итоге она осталась довольна результатом. Чего, впрочем, не скажешь о жителях и властях консервативных стран, где законодательно запрещена пропаганда однополой любви.

Между тем Спектр была далеко не первым ЛГБТ-героем в истории мировой анимации и мультипликации. Портал Teleprogramma.pro решил вспомнить, в каких еще мультфильмах появлялись представители нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Симпсоны»

Конечно же такой смелый мультсериал, как «Симпсоны», не мог обойти эту тему своим вниманием. В разные годы там появлялись геи, лесбиянки и трансгендеры.

Из постоянных жителей Спрингфилда представителями ЛГБТ-сообщества были Пэтти Бувье и Уэйлон Смитерс, принимавшие участие в проходящем в городе гей-параде. Примечательно, что сценарист Роб ЛаЗебник решил сделать Смитерса гомосексуалистом неслучайно — тем самым он выразил свою поддержку любимому сыну Джонни.

больше по теме В «Симпсонах» предсказывали появление коронавируса Создатели мультсериала еще в 1993 году предупреждали о заболевании.

Кстати, Джоном звали еще одного гея — владельца магазина для коллекционеров. Нетрадиционной ориентации также придерживались школьный учитель музыки Дьюи Ларго и парикмахер Мардж по имени Хулио.

Учитель гимнастики миссис Поммельхорст в одном из эпизодов призналась, что она трансгендер, и некоторое время назад ее называли «мистер Поммельхорст». Второй персонаж, сменивший пол, — женщина-судья Констанс Харм. В эпизоде, когда Барт Симпсон приходит в суд, чтобы защитить своих родителей, она сказала: «Ты напоминаешь мне меня саму, когда я была маленьким мальчиком».

«Сейлор Мун»

Япония известна своими порой весьма откровенными аниме, однако мало кто из тех девочек, что в 1990-х годах фанатели от мультсериала «Сейлор Мун», мог подозревать, что в нем можно увидеть нетрадиционную любовь.

Там были геи Кунсайт и Зусайт, гей-злодей Фиш-Ай, трансгендеры Сэйлор Старлайт, более того, даже Харука и Мичиру (Сэйлор Уран и Сэйлор Нептун), относящиеся к числу главных героинь, в разных версиях и переводах мультика представали перед зрителем то двоюродными сестрами, то любовницами.

«Эй, Арнольд!»

О нетрадиционных отношениях в другом популярном мультсериале «Эй, Арнольд!» хорошо рассказал в одном из интервью его создатель Крэйг Бартлетт. По его словам, одноклассник главного героя, Юджин Горовиц, был своего рода «прото-геем». В сериале не было намеков на его пристрастия, но все понимали, что Юджин не станет любителем женщин.

«Он еще не гей, он просто будет. А пока он любит музыкальный театр, и он замечательный парень», — говорил об этом мальчике Бартлетт.

Таким же замечательным можно назвать и учителя Роберта Симмонса. Он милый и добрый, а в серии про День благодарения зрители увидели его парня.

«Артур»

Американо-канадский мультсериал «Артур» о приключениях восьмилетнего мальчика и его друзей существует с 1996 года и является одним из самых продолжительных в истории. 22-ой сезон, вышедший на экраны 13 мая 2019 года, начался со свадьбы учителя — Найджела Рэтберна.

«Футурама»

В знаменитом мультсериале «Футурама» за 14 лет его существования появлялось как минимум два героя нетрадиционной ориентации. Первый — это старик-многоженец Уотерфол, у которого было семь жен и один муж.

Геем оказался и предполагаемый дедушка Фрая — Эмос Фрай. Вернувшись в прошлое, главный герой встретил бабушку с дедушкой и попытался уговорить Эмоса жениться на бабушке Милдред и завести с ней детей. Тот ответил: «У тебя когда-нибудь возникало ощущение, что ты встречаешься с девчонками лишь потому, что так положено?»

Эмоса не волнуют полуголые красотки с настенного календаря, но фото парня с обнаженным торсом вызывает у него явный интерес. В итоге Эмос остается один, а Фрай проводит ночь с Милдред и, таким образом, становится собственным дедушкой.

«Гриффины»

Мультсериал «Гриффины» (Family guy) прямо-таки изобилует ЛГБТ-героями. К примеру, Мэг Гриффин — бисексуалка. На протяжении сериала она встречалась с несколькими мужчинами, однако было несколько случаев, когда она намекала на желание иметь отношения с женщинами.

Ее брат, малыш Стьюи Гриффин, тоже би. Он клеился к младенцам женского пола, но его привлекали и мужчины. Комментируя фильм «Стьюи Гриффин: Нерассказанная история», авторы признавались, что хотели заставить мальчика определиться с его ориентацией, но затем отказались от этой идеи, чтобы сохранить двусмысленность.

Пес Джаспер, двоюродный брат Брайана, в одном из эпизодов женился на своем партнере Рикардо. Лесбиянка Сара из класса Мэг питает к последней чувства и приглашает ее присоединиться к клубу. Как позже выяснилось, это был «Клуб лесбийского альянса».

В сериале также есть персонаж Ида Дэвис — сменивший пол ветеран Вьетнама, а также старик Герберт — человек, питающий чувства к Крису Гриффину. Актер Майк Генри, озвучивавший Герберта, характеризует его как «педофила».

«Губка Боб — квадратные штаны»

Главный герой этого мультсериала, знакомого многим детям, — морская губка. По словам режиссера Стивена Хилленбурга, Боб — не гей и не натурал. Он просто асексуален, то есть безразличен к сексу.

При этом в мультике есть и ЛГБТ-факт, касающийся дальних родственников морской звезды Патрика. Оказывается, у его прабабушки был брат принц Каллос, который был женат на принце Дингусе. У пары каким-то образом родился сын по имени Карл.

А вы смотрели эти мультфильмы? Знали о вышеупомянутых фактах?