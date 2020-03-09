Кассовые сборы: «Отель «Белград» возглавил российский бокс-офис

Издание Газета.ру подвело итоги уходящей недели в мире кино и составило рейтинг самых популярных и прибыльных картин, которые смотрели в кинотеатрах жители России.

На фоне вышедших недавно блокбастеров неожиданным выглядит победитель за любовь зрителей. Кинокомедия «Отель «Белград» режиссера Константина Статского смогла за первые выходные собрать аж 240 миллионов рублей. Кто знает, возможно каждый фильм, в котором снимается актер Милош Бикович теперь окажется таким же прибыльным. Напомним, кинокомедия «Холоп» собрала в кинотеатрах чуть более трех миллиардов рублей и там главным исполнителем мужской роли также выступил Бикович.

На втором месте по сборам оказался новый мультфильм от студии Pixar — «Вперед». Даже небольшой скандал связанный с присутствием в детской картине персонажа ЛГБТ-движения не оттолкнул родителей, которые с радостью повели детей в кино. 210 миллионов рублей — такую сумму оставили в кинотеатрах жители России.

Бронзовую медаль по кассовым сборам заслуженно получают «Джентльмены» режиссера Гая Ричи. За четвертый уикэнд фильм собрал в кинотеатрах нашей страны более 100 миллионов рублей, а за все время проката эта цифра превысила уже один миллиард рублей!

Триллер «Человек-невидимка» также оказался востребован зрителями, в первый уикенд лента заработала более 97 миллионов рублей.