В Сети появился финальный трейлер фильма «Черная вдова»

9 марта студия Marvel наконец-то продемонстрировала финальный трейлер своего нового фильма «Черная вдова», который будет полностью посвящен истории Наташи Романофф.

Все события в «Черной вдове» будут происходить после финала картины «Первый Мститель: Противостояние». Главную героиню настигает ее таинственное прошлое, прямиком из России. Источником всех проблем становится «Красная комната» — программа по созданию убийц и шпионов, которую ранее наша героиня успешно прошла. Наташа решает покончить с людьми, которые промывают мозги молодым девушкам, и закрыть проект навсегда. В качестве главных героев выступят такие же женщины-шпионки, как и Вдова — Елена Белова (Флоренс Пью) и Мелина Востокофф (Рэйчел Вайс). Не обращайте внимания на имена, к ним можно привыкнуть. К команде новых мстителей также присоединяется и супергерой «Красный Страж» (Дэвид Харбор), попытка Советского Союза скопировать Капитана Америку, но в итоге получился кто-то вроде очень располневшего Тора. Главным антагонистом выступит наемник по имени Таскмастер, способный мгновенно обучаться всем хитростям, которые знает и применяет противник.

В кинотеатрах новая картина появится 30 апреля.