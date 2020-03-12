Фантастический боевик «Бладшот» с Вином Дизелем и другие киноновинки недели

«Бладшот» (оригинальное название — Bloodshot), 2020, США, фантастика.

Режиссер: Дэйв Уилсон. В ролях: Вин Дизель, Гай Пирс, Сэм Хьюэн и др.

Райан Гаррисон (Вин Дизель) — отлично подготовленный солдат, и все же боевые навыки не уберегли вояку от геройской смерти. В судьбу погибшего вмешивается наука: с помощью современных технологий Райана не только оживляют, но и делают в десятки раз сильнее, превращая в машину для выполнения смертельных заданий.

«Бладшот» слегка ошарашивает наглостью, с которой нам впаривают знакомый с детства сюжет — как будто не было «Робокопа», «Универсального солдата» и десятка других сделанных по той же схеме фильмов. Отчасти авторов «Бладшота» оправдывает то, что снимался сей шедевр на основе популярных комиксов (они, кстати, впервые были опубликованы в 1992-м, одновременно с выходом «Универсального солдата»). Впрочем, в отличие от американских зрителей россияне в детстве историями о похождениях Бладшота не зачитывались, поэтому для них новый боевик с Вином Дизелем станет в лучшем случае разогревом перед майской премьерой девятого «Форсажа».

«Пиноккио» (оригинальное название — Pinocchio), 2019, Италия, фэнтези.

Режиссер: Маттео Гарроне. В ролях: Роберто Бениньи, Рокко Папалео, Федерико Иелапи и др.

В очередной экранизации сказки Карло Коллоди обладатель «Оскара» Роберто Бениньи играет Джепетто, выстругавшего из куска дерева мальчугана, размеру носа которого позавидует Сирано де Бержерак. Как и папа Карло в «Буратино», Джепетто в «Пиноккио» — почтенный немолодой мужчина, и эта роль 67-летнему Бениньи подходит куда больше, нежели образ самого «долгоносика». Впрочем, в 2002 году Роберто, на тот момент уже почти подобравшийся к полувековову юбилею, не постеснялся сыграть Пиноккио в собственной одноименной картине, за что и был безжалостно разгромлен критиками. На сей раз маэстро поступил умнее и нос не в свое дело совать не стал.

«Кукла 2: Брамс» (оригинальное название — Brahms: The Boy II), 2020, США, ужасы.

Режиссер: Уильям Брент Белл. В ролях: Кэти Холмс, Овайн Йомэн, Рэйф Инесон и др.

Картина «Кукла 2: Брамс» отношения к немецкому композитору не имеет, и связь с ним обнаружат лишь те зрители, слух которых словосочетание «фильм ужасов» ласкает словно музыка. Новая лента — продолжение хоррора «Кукла», четыре года назад ставшего хитом мирового проката. В центре сюжета здесь был мальчик, подружившийся с фарфоровой куклой по имени Брамс. Дружба переросла в зависимость, по сравнению с которой тяга к наркотикам выглядит легкой простудой. Во второй серии уже другой мальчик найдет в лесу симпатягу Брамса, после чего родителям ребенка придется с боем вырывать его из цепких кукольных лап.