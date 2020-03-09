«Что-то нормальное, не хуже чем у Пети Буслова»: Роман Каримов о том, как снимал «Все и сразу»

Режиссер Роман Каримов представил жителям Южно-Сахалинска комедию «Все и сразу». Мероприятие состоялось в рамках кинофестиваля «Утро Родины», идейным вдохновителем и организатором которого стал известный режиссер, продюсер и актер Сергей Жигунов.

В программе «Имена» южно-сахалинцы увидят известных режиссеров и их работы Так, модный молодой режиссер Роман Каримов, автор нашумевших фильмов «Неадекватные люди», «Гуляй, Вася!» и других, раскрыл публике секреты, что осталось за кадром при съемках криминальной комедии 2013 года «Все и сразу».

Каримов о своем продукте рассказал, что создал «Все и сразу» как ответ коллеге по цеху Пете Буслову, который раскритиковал предыдущий его фильм. Отметим, что Петр Буслов мог подшучивать над коллегой: к этому времени режиссер уже снял культового «Бумера», «Наша Russia» и другие популярные кинопроекты.

«Я поглядел, что этот Петя Буслов наснимал и решил снять что-то похожее. Так что комедия «Все и сразу» — это ответ на его реплику о том, что я когда-нибудь сниму что-нибудь нормальное», — рассказал он.

Каримов подметил — его картина стала дебютной сразу для нескольких известных ныне актеров — Александра Паля и Юлии Хлыниной. Роман акцентировал внимание — тем, кому сам фильм покажется скучным, интересно будет посмотреть и сравнить, как выросли артисты по сравнению с 2013 годом.

«Есть один главный герой еще. Актер, его сыгравший, сел за торговлю наркотиками и сидит сейчас. Тут тоже можно социально-значимые параллели провести. Например, как расходятся судьбы начинающих актеров. Кто-то делает рекламу за десятки миллионов рублей, а кто-то сидит за торговлю наркотой», — поиронизировал он.

12 марта с публикой встретится известный режиссер, клипмейкер Юрий Грымов. Он покажет сахалинскому зрителю личное художественное прочтение рассказа Ивана Тургенева «Муму». Как поясняет режиссер, его фильм 1998 года — об одиночестве современного человека.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, также состоятся просмотры фильмов Сергея Урсуляка «Сочинение ко Дню Победы» (1998 г.), Веры Сторожевой «Небо. Самолет. Девушка» (2002 г.) и Александра Прошкина «Искупление» (2011 г.).

Справка

Фестиваль многосерийных художественных фильмов «Утро Родины» проходит на Сахалине в третий раз при поддержке в том числе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока. Председателем жюри в нынешнем году выступает российский режиссер, актер, сценарист Сергей Урсуляк.