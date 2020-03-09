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Лучший из худших: зарубежные СМИ составили рейтинг самых плохих фильмов про Джеймса Бонда

Не все картины про шпиона понравились зрителям.

Лучший из худших: зарубежные СМИ составили рейтинг самых плохих фильмов про Джеймса Бонда
Кадр из фильма "Не время умирать". Фото: Metro-Goldwyn-Mayer

Как недавно стало известно, премьеру юбилейного, 25 по счету фильма про секретного агента Джеймса Бонда, перенесли на осень. Всему виной коронавирус, кинопрокатчики не хотят терять деньги и пришли к выводу, что экономнее будет перенести релиз на несколько месяцев вперед, чем показывать «Не время умирать» в пустых кинозалах.

Тем временем издание The Independent составило список всех фильмов о Джеймсе Бонде и обнаружило худший фильм про секретного агента. Меньше всего любителям фильмов про шпионов понравилась картина «Умри, но не сейчас», вышедшая в 2002 году. Критики остались недовольны в основном нелепыми моментами, которые подходят скорее третьесортным комедиям, нежели фильмам про агента 007. Появление певицы Мадонны в качестве учителя по фехтованию, а также невидимый автомобиль не оставили равнодушными никого. В список неудачных картин также попали «007: СПЕКТР», «Лунный гонщик», «Завтра не умрет никогда» и «Человек с золотым пистолетом».

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