Лучший из худших: зарубежные СМИ составили рейтинг самых плохих фильмов про Джеймса Бонда

Как недавно стало известно, премьеру юбилейного, 25 по счету фильма про секретного агента Джеймса Бонда, перенесли на осень. Всему виной коронавирус, кинопрокатчики не хотят терять деньги и пришли к выводу, что экономнее будет перенести релиз на несколько месяцев вперед, чем показывать «Не время умирать» в пустых кинозалах.

Тем временем издание The Independent составило список всех фильмов о Джеймсе Бонде и обнаружило худший фильм про секретного агента. Меньше всего любителям фильмов про шпионов понравилась картина «Умри, но не сейчас», вышедшая в 2002 году. Критики остались недовольны в основном нелепыми моментами, которые подходят скорее третьесортным комедиям, нежели фильмам про агента 007. Появление певицы Мадонны в качестве учителя по фехтованию, а также невидимый автомобиль не оставили равнодушными никого. В список неудачных картин также попали «007: СПЕКТР», «Лунный гонщик», «Завтра не умрет никогда» и «Человек с золотым пистолетом».