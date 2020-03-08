В Сети появился финальный трейлер мультфильма «Скуби-Ду» от кинокомпании Warner Bros. Этот мультсериал невероятно популярен на Западе, а вот в России его смотрят куда меньше, все дело в том, что в 90-е в нашей стране были куда популярнее проекты студии Disney, нежели Hanna-Barbera. По сюжету нового мультфильма главных героев, пса Скуби-Ду и его хозяина Шэгги во время очередной миссии по поиску сверхъестественных сил похищают настоящие пришельцы. На их поиски отправляются друзья из Корпорации «Тайна» — Фред, Вэлма и Дафни. Вместе им предстоит узнать тайну происхождения Скуби-Ду и даже предотвратить конец света.

Этот проект будет первым полнометражным анимационным фильмом о псе Скуби-Ду. В прокате мультфильм появится в середине мая этого года.