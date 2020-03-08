Создатель «Пилы» создаст новый ужастик для студии Universal

Джемс Ван, создатель серии фильмов «Пила» про безумного конструктора с навязчивым желанием заставлять людей проходить странные испытания, готовится приступить к новому проекту. На этот раз хитроумных устройств будет меньше, а вот мистики и фантастики гораздо больше. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, режиссеру доверили снять триллер о неизвестном пока монстре для студии Universal. Подробностей пока мало, но источники сообщают, что сюжет будет строиться вокруг группы подростков, которые случайно попали в соседский подвал и обнаружили там монстра. По задумке создателей, картина будет похожа на современную версию «Франкенштейна».

Ван точно станет продюсером, а вот имя режиссера пока неизвестно. Дата выхода картины, как и дата начала съемок пока уточняются.