«Когда он закончился, захотелось еще»: критики оценили фильм «Тихое место 2»

Продолжение успешного триллера про умение держать язык за зубами «Тихое место» выходит в прокат только в середине марта. Но зарубежные эксперты уже успели посетить закрытые показы и с радостью поделились своим мнением о сиквеле в Twitter.

Стоит заметить, что это пока не полноценные рецензии, а лишь впечатления от просмотра.

Критик издания Collider сообщает, что продолжение получилось хорошим и расширило мир оригинальной картины. Хотя фильм идет почти два часа, он смотрится на одном дыхании и вызывает желание посмотреть еще.

«Когда он закончился, захотелось еще. Еще слишком рано говорить о «Тихом месте 3»?» — задает вопросы Стивен Вайнтрауб, критик из Collider.

Эксперт из Cinema Blend заметил, что картина потенциально может стать хитом. Фильм стал больше, но все еще способен держать зрителей в напряжении.

Журналист IndieWire оценила фильм, но осталась недовольна зрителями, которые жевали чипсы во время показа.

В российском прокате «Тихое место 2» появится 19 марта.