Теперь официально: Билли Портер сыграет фею-крестную в новой версии «Золушки»

Актер заявил, что его героиня будет «гендерно-нейтральной».

Компания Disney готовится переснять классическую сказку про Золушку и уже известно, кто исполнит роль феи-крестной. Выбор пал на темнокожего актера Билли Портера, который, в числе прочего, прославился своими необычными нарядами на «Оскаре» и других премиях.

Как сообщает издание CBS, актер постарается сделать фею гендерно-нейтральной, она не будет ни мужчиной, ни женщиной. Билли также добавил, что, по его мнению, у магии нет пола.

Также Портер отметил, что новая «Золушка» будет прежде всего интересна современному поколению. По словам актера, дети готовы увидеть то, что приготовит для них Disney, а вот взрослые могут «тормозить».

Напомним, что главную женскую роль в фильме сыграет актриса Камила Кабейо. Премьера фильма должна состояться лишь зимой следующего года.