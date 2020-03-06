35 лет спустя: актеры из фильма «Назад в будущее» встретились за покером

Поклонники актеров Кристофера Ллойда и Майкла Джей Фокса с восторгом восприняли пусть и недолгое, но все же воссоединение главных героев из трилогии фильмов «Назад в будущее». И хотя все произошло не во время съемок нового проекта, а при случайной встрече, радость была все такой же искренней. В своем официальном аккаунте в Instagram Кристофер Ллойд опубликовал трогательное фото, на котором он со своим коллегой стоит рядом. Все происходило во время благотворительного турнира по покеру, который был организован Майклом Джей Фоксом в поддержку своего фонда. Напомним, много лет назад у актера обнаружили болезнь Паркинсона и он борется с нею изо всех сил, а заодно и помогает тем, кто также страдает от этого заболевания.

Первый фильм из трилогии «Назад в будущее» вышел в далеком 1985 году, но он не перестает быть интересным даже в 2020-м. И хотя многие изменения, которые предсказывала франшиза, так и не произошли, картина по праву считается культовой среди фантастических проектов.