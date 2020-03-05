Любовь во всем виновата: почему после съемок в «Отеле «Белград» актрисе Пожарской захотелось в Сербию

С 5 марта вышла в российский прокат комедия «Отель «Белград», главные роли в котором исполнили звезда «Холопа» Милош Бикович и Диана Пожарская. Они сыграли влюбленную пару: он – серб, она – из России. А местом развития их отношений стала не только столица европейской страны, но и маленькая деревушка Бачевац. Порталу Teleprogramma.pro актриса Пожарская призналась – ее тянет на родину Милоша Биковича:

«Очень хочется в Сербию! И думаю, захочется всем, кто посмотрит наш фильм. Сербия — гостеприимная и щедрая страна. Белград — потрясающий город. Жду — не дождусь, когда снова смогу вернуться туда». От себя можем заметить, что любовь к красивым местам никто и не отменял. Словом, желание девушки вполне можно понять.

К тому же, от самого Биковича Диана тоже осталась под впечатлением:

«Спасибо Милошу! Он замечательный парень, супергерой!» — отзывается о партнере по фильму девушка.

По сюжету, Паша, которого сыграл Бикович, — племянник бывшей хозяйки «Элеона», — является хозяином пятизвездочной гостиницы в столице Сербии. Ему предстоит свадьба с дочерью местного мафиози. И тут на горизонте появляется Даша из России. А еще эта картина не только о больших чувствах, но и о маленьких улочках Белграда, красоте Дуная, сельском колорите и простых людях – словом, сама Сербия стала одной из главных героинь киноленты.