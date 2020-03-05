Всем Болливуд: в новом фильме Marvel будут танцы

В новой экранизации комиксов Marvel под названием «Вечные» планируется ввести целую семью супергероев нетрадиционной сексуальной ориентации, у которых будет ребенок. Некоторые фанаты комиксов восприняли эту информацию негативно, а кто-то даже предложил запретить показ фильма в России.

И вот сейчас появились новые подробности. Актер Кумаил Нанджиани рассказал, что в картине будет полноценный танцевальный номер в лучших традициях Болливуда, эпичный и с большим числом актеров.

В подкасте для издания New Hollywood актер также рассказал, что танец будет идеально вплетен в основной сюжет, так как его персонаж скрывается под видом известного актера, не выдавая свои сверхспособности.

Премьера фильма «Вечные» состоится 6 ноября.