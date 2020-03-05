Не только супергерои: в Голливуде запланирована экранизация о сыщике Пинкертоне

Киностудия Warner Bros. объединилась с компанией Bad Robot, созданной режиссером Джей Джей Абрамсом, ради съемок новой картины под кодовым названием The Pinkerton. Сюжет нового фильма будет строиться вокруг мести главного героя, все будет происходить в атмосфере вестерна, а также в деле будут замешаны сверхъестественные силы. Как сообщает издание Deadline, никаких других подробностей о проекте пока нет, но, по предварительным данным, главным героем станет знаменитый сыщик Алан Пинкертон, менее известный аналог Шерлока Холмса. Зато он существовал на самом деле и даже основал в 1850 году свое одноименного агентство, которое работает до сих пор.

Сценаристом выступит Дэниел Кейси, который создал девятый фильм из цикла «Форсаж». Дата премьеры, дата начала съемок и актерский состав нового проекта пока не известны. Но и известные на данный момент данные позволяют ожидать проект с легким нетерпением.