Не время идти в кино: новый фильм про Бонда перенесли на осень

Премьеру 25-го фильма про секретного агента британской разведки Джеймса Бонда официально перенесли на более позднее время. Картина «Не время умирать» теперь появится в кинотеатрах не раньше ноября, хотя релиз должен был состояться уже этим летом.

Как заявляют кинокомпании MGM, Universal и продюсеры фильма, причиной для такого решения послужила эпидемия коронавируса. Как сообщает официальный твиттер франшизы о Джеймсе Бонде, по новому плану фильм выйдет 12 ноября в кинотеатрах Великобритании, а уже 20 ноября появится и во всех остальных частях планеты.

По официальной версии, перенос произошел после внимательного изучения текущей ситуации на рынке кинопроизводство и проката. Это можно связать с распространением коронавируса, из-за которого кинотеатры во многих странах собирают минимальное число зрителей и прокат будет просто нерентабельным, картина не окупится.