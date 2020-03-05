Нетуристическая Сербия, русские и Кустурица: что мы увидим в новой комедии «Отель «Белград»

О любви и – о любви!

На первый взгляд кажется, что фильм «Отель «Белград» рассказывает о приключениях русской девушки в Сербии, о сербском ловеласе и сербском мафиози. Кажется, что это история любви Паши и Даши, а также история любви мафиози к искусству и дочери.

Но это лишь на первый взгляд. Главное в картине — не это. Главный герой фильма — сама Сербия — выпуклая и объемная, поющая и танцующая, цветущая и живая.

Это картина о большом городе Белграде и маленькой, забытой Богом деревушке Бачевац. О старых улочках и туристических районах, о красоте Дуная и сельском колорите, о цветах в венке и ракии, о простых людях — искренних и добрых, хитрых и веселых, гостеприимных и принципиальных.

Диана Пожарская: Очень хочется в Сербию!

Журналистам Teleprogramma.pro удалось поговорить с исполнительницей главной роли Дианой Пожарской:

— Очень хочется в Сербию! — восклицает Диана. — И думаю, захочется всем, кто посмотрит наш фильм. Сербия — гостеприимная и щедрая страна. Белград — потрясающий город. Жду не дождусь, когда снова смогу вернуться туда. Мне кажется, наши страны похожи по духу, мы очень близки друг другу.

— В Сербии на самом деле так хорошо знают русский, как нам показалось по фильму?

— Местами. Кто-то знает, кто-то понимает, общаясь.

— А деревня, в которой вы снимались — настоящая?

— Самая настоящая. Многие из тех, кто снимался, — обыкновенные жители деревни, не актеры. Все именно так, как в кино.

Впечатлила Диану не только страна, но и «простой сербский парень» — ее партнер по фильму — Милош Бикович.

— Спасибо Милошу! Он замечательный парень, супергерой!

Спасибо Эмиру Кустурице!

Пожалуй, стоит сказать спасибо еще Эмиру Кустурице. Нет, его вы на экране не увидите. Вы увидите уличный оркестр, сопровождающий приключения героя, невероятные погони, деревенскую свадьбу, мальчика с обрезом — все, что уже неоднократно маэстро изобразил и воспел в своих фильмах.

Хотя, может, Кустурица тут и не причем — и все дело в местном колорите, Сербии, Балканах.

Главные роли в картине исполнили: Милош Бикович, Диана Пожарская, Борис Дергачев, Александра Кузенкина, Миодраг Радонич, Елисавета Теодосич, Любомир Бандович.

Генеральные продюсеры: Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк и Денис Жалинский.

Одним из продюсеров стал Милош Бикович.

Сценарий создали авторы любимых зрителями «Кухни», «Отеля «Элеон» и «Гранда» — Вячеслав Зуб, Анатолий Молчанов и Василий Куценко.