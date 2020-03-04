«Секс и смех продлевают жизнь»
Анастасия Волочкова
Звездный гость
«Надежда Бабкина невзлюбила невестку»
Лера Кудрявцева

Хью Джекман отметил третью годовщину выхода фильма «Логан»

Райан Рейнольдс тоже поддержал необычный флешмоб.

Хью Джекман отметил третью годовщину выхода фильма «Логан»
Кадр из фильма «Логан»

Время летит незаметно, но неумолимо, прошло уже три года с момента выхода экранизации комикса от студии Marvel «Логан», главную роль в фильме исполнил Хью Джекманом. Это была его последнее исполнение роли знаменитого Росомахи, мутанта из команды «Люди Икс». Такую памятную дату артист просто не мог не отметить в своем официальном аккаунте в Instagram.

Актер выложил целую серию снимков в образе супергероя и подписал их, выражая благодарность за роль всей его жизни.

Лучший друг Хью, актер Райан Рейнольдс, тоже не обошел стороной памятную дату. В своем Instagram-аккаунте он опубликовал кадр из фильма «Дэдпул-2», где изображена фигура убитого Росомахи. Разумеется, это была лишь шутка.

Тэги

"Логан"Новости googleНовости киноРайан Рэйнольдссмешное фотоХью Джекман
Loading...