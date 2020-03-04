Хью Джекман отметил третью годовщину выхода фильма «Логан»

Время летит незаметно, но неумолимо, прошло уже три года с момента выхода экранизации комикса от студии Marvel «Логан», главную роль в фильме исполнил Хью Джекманом. Это была его последнее исполнение роли знаменитого Росомахи, мутанта из команды «Люди Икс». Такую памятную дату артист просто не мог не отметить в своем официальном аккаунте в Instagram.

Актер выложил целую серию снимков в образе супергероя и подписал их, выражая благодарность за роль всей его жизни.

Лучший друг Хью, актер Райан Рейнольдс, тоже не обошел стороной памятную дату. В своем Instagram-аккаунте он опубликовал кадр из фильма «Дэдпул-2», где изображена фигура убитого Росомахи. Разумеется, это была лишь шутка.