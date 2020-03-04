Навстречу приключениям: в Сети появился первый трейлер мультфильма «На связи»

В Сети появился первый трейлер мультфильма «На связи» от компании Sony Pictures. Отличительной особенностью проекта стала рисовка, такая же, как в анимационном фильме «Человек-паук: Через вселенные». Объяснить, как она выглядит, сложно, проще пересмотреть этот шедевр, собравший немало наград на кинофестивалях.

Сценаристом «На связи» стал Майкл Ранда, уже подаривший миру шикарный мультсериал для всех возрастов «Гравити Фолз» а продюсерами стали Фил Лорд, работавший над упомянутым выше «Человеком-пауком», и Крис Миллер, не понаслышке знакомый со «Шреком».

Новый проект расскажет историю девушки Кэти, которая наконец-то покидает родной дом и отправляется поглощать гранит науки в университет. А вот ее отец не горит желанием расставаться с любимой дочуркой, поэтому решает устроить всей семье последнее путешествие через всю Америку.

Премьера мультфильма состоится осенью этого года.