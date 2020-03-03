Никто не погибнет: лауреаты премии «Оскар» снимут фильм о футбольной команде в пещере Таиланда

Компании Universal и Cavalry Media продолжает работу над своим амбициозным проектом, новый фильм расскажет историю из Тайланда, которая произошла в 2018 году. Тогда детская футбольная команда оказалась запертой в смертельной ловушке в пещере, медленно затапливаемой ливнем. К работе над новой картиной присоединились режиссеры Джимми Чин и Элизабет Чай Васархели. Напомним, в 2019 году их картина «Фри-соло» завоевала «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». Исполнительным продюсером фильма стал трехкратный номинант на «Оскар» в категории «Лучший фильм» — Майкл Де Лука, сообщает издание Variety.

Напомним, жуткая история, произошла летом 2018 года, тогда игроки тайской футбольной команды Wild Boars в возрасте от 11 до 16 лет отправились в поход в пещеру Тхам Луанг. Ребята спустились под землю, но не смогли выбраться из-за начавшегося ливня, затопившего выход. Постепенно пещера заполнялась водой, а команда ютилась на небольшом островке. К счастью, всех детей удалось спасти, но один из дайверов погиб во время спасательной операции.