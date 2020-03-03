Игры кончились: Марк Уолберг готовится к съемкам в фильме «Uncharted»

К счастью для фанатов видеоигр, съемки экранизации видеоигры «Uncharted» (в русской локализации «Неизведанное») теперь уже вряд ли перенесут, а одну из главных ролей доверили Антонио Бандерасу, так что фильм обещает стать еще интереснее. Актер Марк Уолберг, исполнитель одной из главных ролей, ответил на несколько вопросов издания Collider, касающихся проекта.

По словам Уолберга, для него съемочный процесс начнется только через две недели. Он также частично раскрыл подробности сюжета картины, которая станет предысторией основных событий, происходящих в серии видеоигр. По словам актера, во время чтения сценария иногда ему казалось, что съемки будут похожи на какую-то приключенческую картину, вроде «Индианы Джонса». Марк заметил, что в «Uncharted» будут задействованы элементы сразу из многих киножанров.

Напомним, изначально актер должен был играть главного героя, Натана Дрейка, но эту роль отдали «Человеку-пауку» — Тому Холланду.