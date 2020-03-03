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Правительство может сократить объем субсидий на развитие кино

По данным СМИ, на эти цели будет выделено 40 миллионов рублей вместо ожидаемых 2 миллиардов рублей.

Правительство может сократить объем субсидий на развитие кино
Карикатура. Фото: КП/Мартинович Катерина

Во вторник, 3 марта, стало известно, что новое правительство России может сократить объем субсидий, которые должны были помочь развитию киноиндустрии в нашей стране.

Изначально предполагалось, что будет выделено 2 миллиарда рублей, из которых 70 миллионов пойдут на ребейты, а оставшаяся сумма – на создание зарубежной озвучки и субтитров. Ребейты — это особая инициатива, на эти деньги в Россию приглашают зарубежных специалистов, чтобы те делились опытом и помогали снимать фильмы.

По новой же схеме деньги выделят только на ребейты, и всего 70 миллионов. Такое внезапное изменение финансирования сильно ударит по российскому кинобизнесу, ведь многие из продюсеров уже успели договориться с зарубежными специалистами и ждут гостей, денег на которых больше нет.

Представители кинокомпаний планируют обсуждать этот вопрос с членами правительства на личных встречах, пишут «Ведомости».

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