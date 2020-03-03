Поклонники Джеймса Бонда просят перенести релиз нового фильма

Поклонники фильмов про Джеймса Бонда написали необычное открытое письмо создателям картины «Не время умирать». Если обычно фанаты жаждут, чтобы фильм вышел как можно скорее, то представители крупнейшего блога поклонников Джеймса Бонда под названием «MI6-HQ» умоляют совсем об обратном.

Люди призывают студии MGM и Universal перенести релиз нового фильма на лето из-за коронавируса, сообщает издание Hollywood reporter.

Поклонники картины считают, что выход фильма 9 апреля принесет низкие кассовые сборы во многих странах, из-за того что людям не рекомендуется посещать кинотеатры и массовые скопления народа.

По мнению фанатов, студии должны поставить здравоохранение выше, чем маркетинг, и подождать с выходом картины, чтобы не лишиться доходов.

Представители Universal и MGM пока никак не отреагировали на это заявление.